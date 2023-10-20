نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة أحلام تدعو لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة أحلام من خلال خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام بوست تدعو لفلسطين من خلاله و كتبت أحلام اللهم استودعناك فلسطين أهلها وأطفالها وانت خير الراحمين.

و يذكر أن نشرت الفنانة احلام صورة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام، تطالب فيها الجمهور بمساهمة لإغاثة أهالي غزة.

وعلقت أحلام: دولة الإمارات تُطلق حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني، تهدف إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الانسانية، تنطلق الحملة الأحد المقبل في أبوظبي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة.