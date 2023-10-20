نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويزو تدعو الجمهور للذهاب للمنصة لدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ويزو فيديو من خلال خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام تدعو فيه الجمهور لدعم فلسطين من خلال الذهاب للمنصة بشارع النصر بعد صلاة الجمعة.

و أكدت ويزو على وجودها بعد صلاة الجمعة مباشرةً لتساند القضية الفلسطينية وللتعبير عن غضبها ولدعم الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من هجمات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال.

و يذكر أن أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء نص البيان ليؤكد أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف البيان، أن موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.