أبرزهم مي فاروق ووائل كفوري ومحمد ثروت... نجوم الفن يشعلون الأجواء في مهرجان الغناء بالفصحي

القاهرة - محمد ابراهيم - رفع نجوم الوسط الفني مي فاروق ووائل كفوري ومحمد ثروت مستوى الحماس لجمهورهم من خلال إحياء مهرجان الغناء بالفصحي بالسعودية.

ومن المقرر أن يقام المهرجان على مسرح أبو بكر سالم فى بوليفارد سيتي، وكان محمد ثروت ومي فاروق قد وصلا إلى السعودية أول أمس وقاما الثنائى بعمل بروفات خاصة على قائمة الأغاني التى يقدموها على المسرح، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الجديدة.

محمد ثروت يدعم فلسطينن

يذكر أن النجم محمد ثروت قد داعم القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني المتحرش للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شارك "ثروت" جمهوره بمقطع من الأغنية، معلقا "القدس عربية، عربية اللغة وعربية الهوية، ومنبع الأديان، مين اللي سكت الكنائس والأذان، مين اللي زرع الأرض بالأحزان، جاوبني يا إنسان".



وأضاف:"كل الدعم والحب لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الشقيق فلسطين".

تفاصيل أغنية القدس عربية

أغنية القدس عربية من كلمات عبد الرحمن الابنودي، وألحان الموسيقار جمال سلامة.



آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر آخر أعمال مي فاروق أغنية ليه والاغنية من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".