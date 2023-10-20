نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحها.. تفاصيل حكاية عيشها بفرحة لـ هاني عادل وهبة مجدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع السيناريست عمرو محمود ياسين مستوى الحماس لجمهوره، من خلال كشف أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم حكاية "عيشها بفرحة"، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل بداية من يوم الأحد القادم، حيث شارك الكاتب عمرو محمود ياسين البوستر الرسمي لحكاية عيشها بفرحة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالبوستر تعليقا ً قال فيه:"



ويستمر حصاد مجهود كبير نبذله في عملنا وسط محاولات دائمة لتقديم فن ممتع وهادف للمجتمع المصري والعربي... ورغم ما نمر به هذه الأيام من مرارة وألم إلا أن استمرار العمل والإلتزام به واجب".

وأضاف:"أسعد ان اعرض بوستر المسلسل القادم بعنوان "عيشها بفرحة" من تأليفي وورشة الكتابة سارة مصباح- سهر حمزه إنتاج الشركة المتحدة أرت ميكرز- احمد عبدالعاطي إخراج ألبير مكرم".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الالاف من الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ان شاء الله هتكسر الدنيا، دايما عظمة، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.



هبه مجدي تدعم القضية الفلسطينية بهذه الطريقة

وفي سياق منفصل، تستمر دعم الفنانة هبه مجدي للقضية الفلسطينية من خلال مشاركتها بصور من ضحايا اهل غزة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بتعليقًا قال فيه:"لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه في الجنة ونعيمها الأطفال الأبرياء.

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية.

آخر أعمال هبه مجدي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هبه مجدي مسلسل المداح، والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني، وقد حقق المسلسل نجاحات واسعة على مستوى الوطن العربي، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.