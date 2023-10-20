نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشت فلسطين حرة.. كريم عبد العزيز يناشد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان كريم عبد العزيز حرصه علي دعم الشعب الفلسطيني فيما يحدث من مجازر للأطفال والنساء من خلال العدو الصهيوني خلال الأيام الماضية وقيامهم بضرب المستشفيات والمساجد والكنائس وتجمعات الاطفال وناشد كريم عبد العزيز الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر وكل من يملك ذره ضمير بالتدخل الفوري لانقاذ الاطفال والنساء والعجائز من الشعب الفلسطيني من هذه المجازر جراء القصف الصهيوني ووصف مايحدث لهم بالكارثة الانسانيه وناشد ضمائر العالم بالتدخل لوقف مايحدث في غزه و دعا للشعب الفلسطيني بالنصر والعزة.

منشور كريم عبد العزيز

وكتب كريم عبد العزيز منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: أناشد ضمائر العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني..إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر وكل من هو معني انسانيا ان يحكم ضميره في إنقاذ شعب يغتال بمجازر بشريه من عدو صهيوني..تحيا مصر وعاشت فلسطين حره ابيه.





عملية طوفان الأقصى



يشار إلى إنه شنت حركة حماس طوفان الأقصى يوم السبت الماضي 7 أكتوبر من الشهر الجاري، هي عملية عسكرية ممتدة شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس عن طريق كتائب الشهيد عز الدين القسام في أول ساعات الصباح من يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، 2023.

وكان أعلن القائد العام للكتائب محمد الضيف، بدء العملية ردًًّا على "الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل.



وبدأت في يوم 7 أكتوبر المقاومة الفلسطينية تخترق الحاجز، وتشن اجتياحًا بريًا على غلاف غزة، واشتبكوا داخل 20 بلدة و11 موقع عسكري.



وفي 8 أكتوبر حزب الله أطلق قذائف وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بقصف أهداف جنوب لبنان.

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وفي 9 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعيد معظم المنطقة التي فقدت، مع استمرار اشتباكات متفرقة، وقامت إسرائيل بفرض حصارًا شاملًا على قطاع غزة، استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المُدن الكُبرى والمُستوطنات ردًا على القصف الجوي الإسرائيلي.



وفي 14 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد على حدود قطاع غزة تمهيدًا لعملية برية.

مشاركة كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين

جدير بالذكر أن كريم عبد العزيز يستعد لبدأ تصوير أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل الحشاشين والذي كان من المقرر عرضه الماضي ولكن تم تأجيله، وبذلك يكون أول الأعمال التي تحجز مكانها في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، ويعد الحشاشين التعاون الثالث على مستوى الدراما بين كريم عبد العزيز وبيتر ميمي.

مسلسل الحشاشين مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، وكان قد ظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح"