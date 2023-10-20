موقف جريء لسوزان نجم الدين مع يهود أميركا أمام الكونغرس

القاهرة - محمد ابراهيم - سوزان نجم الدين مع مئات اليهود الامريكيين يعتصمون بمبنى الكونغرس الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب

تصدرت النجمة العربية سوزان نجم الدين مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مشاركتها في وقفة احتجاجية أمام الكونجرس الأمريكي من اجل وقف الحرب على غزة حيث شاركت بمظاهرة اعتصاميه جمعتها مع مئات اليهود الامريكيين الذين اعتصموا لساعات عديدة مطالبين بوقف الحرب القاسية.

ومن الولايات المتحدة الأمريكية، نشرت النجمة سوزان نجم الدين فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت الجميع دون استثناء باستخدام أصواتهم المؤثرة تجاه القضية الفلسطينية.

و وجهت سوزان نجم الدين رسالة شديدة اللهجة إلى كل الجمهور والمتابعين ليسجلو مواقفهم ويستخدموا أصواتهم من أي مكان من خلال كل الوسائل للتعبير عن آرائهم المؤيدة للقضية الفلسطينية مؤكدة أن العدو الغاشم لن يستطيع إخفاء جميع الأصوات معها كونها ستكون الأقوى.

ويأتي ذلك إيمانا من سوزان نجم الدين أن دورها كنجمة لها تأثير أن تكون دائمًا صاحبة كلمة وصوت في القضايا الإقليمية والعربية على وجه الخصوص، وخدمة القضايا الانسانية في كل بقاع الارض لتكون الأكثر تأثيرً.

وتقول سوزان نجم الدين، إننا كعرب ورافضي الحرب في كل مكان بالعالم يجب أن يصل صوتنا، مشددة على أننا تظاهرنا ورفعنا العلم وصرخنا بكلمة الحق، والتي يجب يسمعها الجميع مها كان الثمن باهظ.