المؤلفين والملحنين تدعو جموع الشعب المصري لنصرة القضية الفلسطيني أمام النصب التذكاري

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" بتوجيه الدعوة إلى جموع الشعب المصري للانضمام للمسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من أجل نصرة الحق الفلسطيني في قضيته ضد قوات الاحتلال



بيان جمعية المؤلفين والملحنين

جاء نص بيان جمعية المؤلفين والملحنين كالتالي:"انطلاقا.. من دورها الوطني والذى يمتد لأكثر من 75 عامًا، وتؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" برئاسة الدكتور مدحت العدل وعبر كل أعضاءها من الشعراء والملحنين والناشرين الذين يمثلون نخبة المبدعين فى مصر، تضامنها الكامل مع كافة النقابات والكيانات الفنية والثقافية وكافة جموع الشعب المصرى وقيادته الحكيمة وتنضم إلى وقفتها اليومأ مام النصب التذكاري بمدينة نصر لنكون صفا واحدا وصوتا واحد لنصرة الحق الفلسطيني الأبدى ومجابهة تلك الهجمة الإسرائيلية البربرية والغاشمة والهمجية على اهلنا في غزه وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

عملية طوفان الأقصى



يشار إلى إنه شنت حركة حماس طوفان الأقصى يوم السبت الماضي 7 أكتوبر من الشهر الجاري، هي عملية عسكرية ممتدة شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس عن طريق كتائب الشهيد عز الدين القسام في أول ساعات الصباح من يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، 2023.

وكان أعلن القائد العام للكتائب محمد الضيف، بدء العملية ردًًّا على "الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل.



وبدأت في يوم 7 أكتوبر المقاومة الفلسطينية تخترق الحاجز، وتشن اجتياحًا بريًا على غلاف غزة، واشتبكوا داخل 20 بلدة و11 موقع عسكري.



وفي 8 أكتوبر حزب الله أطلق قذائف وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بقصف أهداف جنوب لبنان.



وفي 9 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعيد معظم المنطقة التي فقدت، مع استمرار اشتباكات متفرقة، وقامت إسرائيل بفرض حصارًا شاملًا على قطاع غزة، استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المُدن الكُبرى والمُستوطنات ردًا على القصف الجوي الإسرائيلي.



وفي 14 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد على حدود قطاع غزة تمهيدًا لعملية برية.