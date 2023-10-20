انت الأن تتابع خبر في عيد ميلادها ال 57.. 4 رجال في حياة سمية الخشاب وأحمد سعد آخرهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتفل الفنانة سمية الخشاب اليوم 20 أكتوبر 2023 بعيد ميلادها الـ 57 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ بجمالها ورشاقة جسمها، وهناك 4 رجال في حياة سمية اختتمها بالفنان أحمد سعد.

عمر سمية الخشاب الحقيقي

سمية الخشاب من مواليد الإسكندرية تخرجت في كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1997، وبدأت مشوارها الفني في عام 1993. ووقع اختيار المخرجين عليها للتمثيل في أكثر من فيلم، وقبل دخولها إلى مجال الغناء كانت تعمل في مجال السياحة والبنوك.

كم عدد أزواج سمية الخشاب؟

تألقت سمية فنيا لكنها فشلت عاطفيًا؛ حيث إنها حاولت مرات عدة أن تخوض تجارب الحب والزواج من دون يأس ولكنها كانت كل مرة تتعرض لنكسة عاطفية وصلت بها إلى 4 زيجات انتهت كلها بالطلاق.

أول أزواج الفنانة سمية الخشاب

تزوجت لأول مرة وهي في سن الـ24 عاما. زواجاً لم يُبنى على الحب كما تقول إنما كان زواج صالونات ارتبطت خلاله بشاب من خارج الوسط الفني بمباركة أهلها. لم تستمر هذه الزيجة طويلاً إذ رفض أن تعمل في مجال الفن فوقع الانفصال بينهما.

الزواج الثاني لسمية

خاضت سمية في عام 2004 تجربة الزواج للمرة الثانية من رجل أعمال عربي ولكنها دائمًا ترفض الإفصاح عن اسم الزوج فيها، تمت بشكل سري للغاية وبعلم الأقارب فقط خصوصًا أن الأخير لا يحب الأضواء والشهرة. السبب نفسه في زيجتها الأولى تكرر معها في هذا الزواج إذ رفض الزوج عملها في المجال الفني وأصر على ضرورة اعتزالها الفن فرفضت وحدث الانفصال بينهما.

الزواج الثالث لسمية الخشاب

تزوجت سمية للمرة الثالثة من طيار يسمى أيمن فوقعت في حبه بعد أن التقيا في مدينة الاسكندرية لأول مرة فتطورت العلاقة بينهما ووصلت إلى الارتباط ولكن في النهاية وقع الانفصال بين الثنائي بسبب رفض الطيار إنجاب الأطفال.

زوج سمية الرابع أحمد سعد

بدأت العلاقة بينهما بعد شائعات كثيرة لاحقتها بشأن علاقتهما قبل الارتباط وكانا يخرجان لنفيها، وفي 20 أكتوبر من عام 2017 وتحديدًا في يوم عيد ميلادها تزوجت الخشاب من سعد في حفل زفاف ترك الكثير من التساؤلات بشأن هذه العلاقة.

تشاركا في ديو غنائي حمل اسم “كله بالحلال”، ضمن مسلسل “الحلال” وسرعان ما تطورت علاقة الحب بينهما إلى الزواج، ما أثار سخط الفنانة ريم البارودي التي كانت متزوجة سرًا من سعد، فخرجت إلى العلن لتتهم الخشاب بأنها خطفت زوجها منها وأن هذه الزيجة سببت لها أزمة نفسية، وفي عام 2019 وقع الانفصال بينهما بطريقة صادمة.