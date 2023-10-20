كريم عبد العزيز داعمًا القضية الفلسطينية: أناشد ضمائر العالم لإنقاذ الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر الفنانون في دعم القضية الفلسطينية ومناشدة الشعوب لمساندة دولة فلسطين الشقيقة، بعد تعرض قطاع غزة لدمار نتيجة القصف والهجوم الذي شنه عليها الكيان الصهيوني وضرب المستشفيات والمساجد والكنائس وتجمعات الاطفال، وقام النجم كريم عبد العزيز معبرًا عن غضبه لما يتعرض له الشعب من هجمات واعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال، وناشد دول العالم لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المجازر التي ترتكب في حقه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب كريم عبد العزيز منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا:" أناشد ضمائر العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني.. إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر، وكل من هو معنى إنسانيًا أن يحكم ضميره في إنقاذ شعب يغتال بمجازر بشرية من عدو.. تحيا مصر وعاشت فلسطين حرة أبية".

هكذا دعم كريم عبد العزيز القضية الفلسطينية

يذكر أن قام كريم عبد العزيز بتغيير صورة الصفحة الرسمية له على جميع مواقع التواصل الاجتماعي إلى علم فلسطين، وذلك دعمًا منه للشعب الفلسطيني على أثر الأحداث الجارية والهجوم الذي تشنه إسرائيل عليها وخاصةً بعد قصف مستشفى المعمداني.

كريم عبد العزيز يشارك بمسلسل الحشاشين في رمضان 2024

وعلى صعيد آخر يستعد كريم عبد العزيز لبدأ تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل "الحشاشين "والذي كان من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي ولكن تم تأجيله، ليتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، ويعد الحشاشين التعاون الثالث على مستوى الدراما بين كريم عبد العزيز وبيتر ميمي، وهو مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين.