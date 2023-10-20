انت الان تتابع خبر الاعلامي نيشان يخرج عن صمته ويهاجم ياسمين عز ويكشف جميع اسرارها..ما قاله قلب موازين القنوات التلفزيونية راسا على عقب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبّر نيشان عن استغرابه من غياب ياسمين عز خلال الفعاليات، مشيرًا إلى أنهم علموا أنها لن تحضر أو أنها لا ترغب في الحضور.

وعلى الرغم من ذلك، أكد أنه ليس من الأهمية الكبيرة أن يعبر عن رأيه في ياسمين، لأنها بالتأكيد تعمل على تقديم صوتها الشتوي. وأضاف نيشان أنه كان يرغب في طرح بعض الأسئلة على ياسمين، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

وقال أنه لا يعتقد أن ما تقوم به هو من باب السذاجة أو الغباء، بل يعتقد أنه سيناريو مكتوب بغرض الترفيه والتسلية. وأكد أنه لا يعتقد أنها تتعامل مع خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة.

تأسس منتدى الإعلام العربي في عام 2001، وهو يعد واحدًا من أهم المبادرات التي شهدها قطاع الإعلام في المنطقة العربية منذ إنشائه. حقق المنتدى مكانة مرموقة في وقت قصير، حيث يركز على الموضوعات والقضايا المتعلقة بمستقبل الإعلام في العالم العربي.

كما يعتبر فرصة مميزة لمناقشة تطوير الإعلام والأدوار المتوقعة منه. ويعد أكبر تجمع يضم المعنيين بالإعلام سواء كانوا من العاملين في مجالاته المختلفة أو المهتمين به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.