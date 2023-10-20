نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان ميدو عادل: اليوم سيأتي ونصلي في المسجد الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان ميدو عادل، إن اليوم سيأتي وندخل من معبر رفح، لنصلي في المسجد الأقصى، بعد القضاء على الكيان الصهيوني.

وكان قد صل منذ قليل، الفنان أشرف زكي نقيق المهن التمثيلية، إلى معبر رفح، مع وفدٍ من الفنانين بالنقابة؛ لدعم الأشقاء في غزة وفلسطين.

وتقدّم بالشكر للقيادة السياسية المصرية، على موقفها إزاء الأزمة، وحرصها على حماية الأراضي المصرية، مؤكدًا أن أرض سيناء مصرية، وغزة ستظلّ فلسطينة، وملك للفلسطينيين.

وأضاف: "قلوبنا مع غزة ومع فلسطين، نحن الآن أمام معبر رفح، نيابة عن كل فنانين مصر، مصر وفلسطين بوابة مفتوحة طوال الوقت، قلوبنا وروحنا ودمنا معهم".