انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لزوجة العقيد معتز نجم مسلسل"باب الحارة" التي وصفها بأجمل النساء على وجة الأرض: معقولة هذي سورية..اتفرج بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يفضل النجم السوري وائل شرف المعروف بدور العقيد معتز في باب الحارة ابقاء حياته الخاصة بعيداً عن الاضواء وائل شرف كسر هذه المرة القاعدة بعدما كشف للمرة الاولى عن صورة زوجته خلود صوا بمناسبة عيد زواجهما ووصفها بأنها من اجمل نساء الارض.

ووجه لها رسالة عبر "انستغرام" كتب فيها:" "الى اجمل نساء الارض كل عيد وانت بخير.. زوجتي الغالية وشريكة آمالي وآلامي.. الى الأنثى التي صمدت معي في اوقات الشدة.. زوجتي وام اولادي خلود الصوا.. بمناسبة ذكرى زواجنا.



وانهالت تعليقات جمهور النجم السوري المهنئة بعيد زواجه، وتمنوا له استمرارية زواجه والسعادة بحياته، فيما اثنى آخرون على جمال زوجته الطبيعي.



وتزوجت خلود الصوا في 2003 من الفنان السوري وائل صبحي محمد الرفاعي، الشهير فنياً باسم وائل شرف، ابن الفنان صبحي الرفاعي، الذي ولد في الخامس عشر من شهر يوليو من عام ١٩٧٧.



درس وائل الطب ولكنه كان شغوفاً بالتمثيل منذ الصغر، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها مسلسل “باب الحارة” الذي قدم من خلاله دور العقيد معتز،

ومسلسل “ليالي الصالحية”، والذي جسد فيه شخصية عبد الحي.يشار إلى أن آخر أعمال وائل شرف في الدراما مسلسل "عازفة الكمان"، وشاركه البطولة أمل عرفة، ماهر صليبي، مرح جبر، حبيب غلوم، وهو من تأليف باسم جنيد وإخراج عاطف كيوان.