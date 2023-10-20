أشرف زكي: من أمام معبر رفح: فنانو مصر في اجتماع دائم وحالة طوارئ مستمرّة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جميع الفنانين من أعضاء النقابة، يرسلون رسائل لكل العالم، يدعمون فيها شهداء غزة، والأشقاء في فلسطين، خاصة الفنانين الذين يتحدّثون أكثر من لغة، أو الذين لديهم علاقات دولية، أو علاقة بمهرجانات دولية وعالمية.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية، خلال زيارة وفد من النقابة لمعبر رفح المصري، الفاصل مع الحدود الفلسطينية، لتقديم الدعم للأشقاء في غزة، وشهداء فلسطين.

وأضاف أن النقابة بدأت في إعداد أوبريت جديد، على غرار الحلم العربي، وأيضًا الإعداد للجان للتبرعات والإغاثة، للمشاركة في إرسال المساعدات لغزة وفلسطين.

وأكد "زكي" أن تقدير واحترام الرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقفه العظيم، الذي شرّف مصر أمام العالم كله، لافتًا إلى أن هذا هو الموقف الذي يليق بمكانة مصر.

وتابع: "فنانو مصر في اجتماع وانعقاد دائم، نحن في حالة طوارئ دائمة، لنلبي نداء الوطن، ونكون في خدمته أي لحظة، وفي خدمة القضية الفلسطينية".