نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان أشرف زكي من أمام معبر رفح يُقدّم الدعم للأشقاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه توجّه إلى معبر رفح البري اليوم، برفقة وفدٍ من أعضاء النقابة؛ لتقديم الدعم الكامل للأشقاء في غرة وفلسطين، وإعلان تضامنهم معهم، بالنيابة عن فناني مصر.

وتقدّم بالشكر، في تصريحات صحفية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية، على موقفها القوي إزاء الأزمة، ورفضها الكامل أن يكون هناك وطن بديل للفلسطينيين، وحماية حدود مصر، وأمنها القومي، مؤكدًا أن هذا الموقف يليق بمصر وبالأمة العربية.

ووجّه رسالة لأهل غزة، قائلًا: "الوجع واحد، والألم واحد، فناني مصر معكم، وجئنا إلى هنا لكي نرسل لكم رسالة، قضيتكم هي قضيتنا، ووجعكم هو وجعنا، وشهدائكم هم شهدائنا، فلسطين عربية، وستظلّ عربية".