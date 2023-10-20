نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقفة تضامنية لفناني مصر أمام معبر رفح دعمًا لشهداء غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعددٍ من الفنانين والروائيين أعضاء النقابة، اليوم، وقفة تضامنية أمام معبر رفح المصري، الفاصل بين الحدود المصرية والفلسطينية.

وتقدّم فنانو مصر بالدعم لشهداء غزة، والأشقاء في فلسطين، مؤكدين أن النقابة في حالة انعقاد دائم، في حال حدوث أي تطوّرات.

وهتف فنانو مصر هتافات داعمة للأشقاء الفلسطينيين، رافعين علم مصر، والعلم الفلسطيني.