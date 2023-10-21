في عيد ميلادها.. تعرف على أهم أعمال صفية العمري

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم علينا عيد ميلاد الفنانة القديرة صفية العمري والتي ولدت في ٢٠ أكتوبر عام ١٩٤٩ بمحافظة الغربية بمدينة المحلة

صفية العمري

و هي إحدي أشهر فنانات مسلسل “ عفاريت السيالة” وحتي الآن يتداول مشهدها هي والفنانة القديرة عبلة كامل عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك، بالإضافة إلي نازك السلحدر التي قدمته في مسلسل “ ليالي الحلمية” وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف إليكم متابعي دوت الخليج الفني أبرز أهم أعمال الفنانة صفية العمري.

أهم أعمال صفية العمري

قدمت النجمة صفية العمري مشوار طويل في مجال الدراما ومجال السينما ولكن لكل فنان أو فنانة عمل محبي لقلبه وهذا ما أوضحته صفية العمري في مهرجان الغردقة لسينما الشباب والذي أقيم الشهر الماضي إن أحب الأعمال لقلبها وأعظمهم هي الأعمال التي شاركت بها مع المخرج الراحل يوسف شاهين وهما “ المصير والمهاجر ”

آخر أعمال صفية العمري

من جانب آخر كانت آخر أعمال النجمة صفية العمري الفيلم القصير “ كان لك معايا” والتي شاركت به في عام ٢٠٢٠.