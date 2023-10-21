حمادة هلال يعلق على واقعة تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ قصف مستشفى القدس

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حمادة هلال على التعليق ومشاركة بيان الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يوجه مناشدة ونداء للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بعد أن تلقى تهديد وإخطار بالإخلاء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى القدس فنشر حمادة البيان كالآتي: " مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي، تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل تهديدًا

من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالاخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم اكثر من 400 مريض ونحو 12 الف نازح من المدنين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية، نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الاهلي المعمداني.

أرجو المشاركة والنشر على أوسع نطاق"، وأرفق حمادة تعليق على البيان قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل".



حمادة هلال وموت أحد أقارب زوجته

أعلن الفنان حمادة هلال عبر تصريحات تليفزيونية عن موت أحد أقارب زوجته بمدينة غزة بفلسطين قائلًا" أهل زوجتي من غزة ومساء أمس استشهدت إحدي أقاربها من بيت القيشاوي وهو بيت حمايا، وجدوا نجلتها في حضنها حية، ربنا ينصرهم ".

كما حرص الفنان حمادة هلال على حضور الواقفة التضامنية مع أحداث غزة في واقفة التضامنية بنقابة المهن التمثيلية، وجاءت الواقفة التضامنية مساء أمس بإقبال شديد على نقابة المهن التمثيلية من فنانين وفنانات مصر والوطن العربي وكان يترأس الواقفة التضامنية نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأعضاء نقيب المهن التمثيلية وأبرزهم الفنان إيهاب فهمي والفنان عزوز عادل والفنانة نهال عنبر والفنان أحمد بدير والفنان أحمد سلامة والفنان محمد محمود والفنان خالد الصاوي والفنان باسم سمرة والفنان سيد رجب والفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان القدير عبد الله مشرف والفنان منير مكرم والفنان إسماعيل فرغلي وغيرهم.