بقالي 4 أيام دموعي لا تتوقف.. صفاء أبو السعود تدعم القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة صفاء أبو السعود، عن حزنها مما يحدث في قطاع غزة، متابعة: "بقالي 4 أيام دموعي لا تتوقف، اللي بيحصل ده فوق الاحتمال، القتال لا يتوقف، والنيران متصاعدة في كل مكان، فنار الحرب كبيرة، والأرض كلها ملتهبة وما يحدث شيء فوق الاحتمال".

وأضافت الفنانة صفاء أبو السعود، في تصريحات لقناة دي إم سى: "لا يوجد دين من الأديان يقول إنه حلال قتل الروح التي لا يجب أن تقتل إلا بإذن ربها، فكيف يقتلون الأطفال!، فما يحدث شيء مدمر للنفس البشرية والضحايا كثر، وندعو الله أن يوقف هذا الطوفان حقنا للدماء ".

وتابعت الفنانة صفاء أبو السعود: "لا بد من وقف هذا القتال بأي طريقة من الطرق والسماح بدخول المساعدات لغزة، فهم ليس لديهم ماء أو طعام أو كهرباء، ومصر كتر خيرها وكتير خير الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعداد مساعدات كثيرة ولكن لم تصل بسبب المعوقات التي تمنع دخول هذه المساعدات.

صفاء أبو السعود

رسالة صفاء أبو السعود لـ رؤساء العالم

ونتمنى من كل الرؤساء وملوك العالم أن يتحدوا لحل هذه القضية، فهناك 2 مليون نسمة لا يعيشون حياة طبيعة لا طعام أو شراب".

آخر أعمال صفاء أبو السعود

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال صفاء أبوالسعود، مسلسل «اغتيال شمس»، الذي شاركت به عام 2010.

وضم مسلسل اغتيال شمس العديد من الفنانين مع صفاء أبوالسعود، منهم: خالد زكي، سميحة أيوب، ياسر جلال، حجاج كامل، لقاء سويدان، غادة إبراهيم، هادي الجيار، إدوارد، فراس إبراهيم، مها محي، رشا أمين، كمال الألفي، إحسان ترك،وغيرهم، والمسلسل من تأليف محسن الجلاد، وكلمات الأغاني للشاعر سيد حجاب، وتحت قيادة المخرج مجدي أبوعميرة.