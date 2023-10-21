كريم عبد العزيز يوجه رسالة للعالم لإنقاذ الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - ناشد الفنان كريم عبد العزيز دول العالم لإنقاذ الشعب الفلسطيني، من المجازر التي ترتكب في حقه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب الفنان كريم عبدالعزيز: "أناشد ضمائر العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني.. إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر، وكل من هو معنى إنسانيا أن يحكم ضميره في إنقاذ شعب يغتال بمجازر بشرية من عدو.. تحيا مصر وعاشت فلسطين حرة أبية".

كريم عبد العزيز

نجوم الوطن العربي يدعمون القضية الفلسطينية

ويذكر أنّ هناك عددًا كبيرًا من الفنانين أعلنوا دعمهم لفلسطين منهم محمد هنيدي وشيريهان وحنان مطاوع ودينا الشربيني وأنغام وشيرين عبدالوهاب، وياسمين عبدالعزيز، وتامر حسني، وعمرو دياب وغيرهم الكثيرين.

كريم عبد العزيز

آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "بيت الروبي "

وفي سياق آخر يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز كريم فيلم" بيت الروبي" برفقه كلا من نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

أحداث فيلم" بيت الروبي "



ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حاليًا وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

