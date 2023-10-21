نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد ناري من تامر مجدي و"محمد جمعة" على فيديو محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان محمد رمضان، الجدل مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لظهوره بفيديو له من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها، هنستخدمها متى أسلحتنا وجيوشنا؟".

وأضاف: "الشعب العربي لا يحتاج إلى أحد من الغرب للدفاع عنه، مؤكدا أن هذه الطلبات "قمة الجبن"، مشددا على ضرورة التحرك العربي للدفاع عن النفس".

وفورا من مشاركة المنشور انقسمت الآراء إلى قسمين منهم من يؤيد ومنهم من عارض، وكان أبرزهم الفنان محمد جمعة، الذي كتب منشور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، وأرفق بتعليقًا قال فيه:" سلاحنا عمره ما يصدي علشان اللي واقف عليه رجالة، والرجالة بس هي اللي تعرف نتكلم امتى وازاي.



رد ناري من تامر مجدي تجاه محمد رمضان

ومن جانبه علق أيضًا الفنان تامر مجدي على فيديو محمد رمضان، حيث شارك" مجدي " منشورًا من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:"الرجولة مش انك تزعق الرجولة انك تقول كلمة حق بصدق مش بشو وتريند على حساب دمنا بأخواتنا".



وأضاف:" السلاح مش مصدي السلاح صاحي، ورجالته جاهزين في أي وقت ".



آخر أعمال الفنان تامر مجدي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان تامر مجدي مسلسل ورق التوت

أبطال مسلسل ورق التوت

بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد على، جمال عبدالناصر، نور النبوي، سلوى محمد على. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.



أحداث مسلسل "ورق التوت"

تدور أحداث مسلسل "ورق التوت" في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن 9 أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور وتصدر المسلسل الترند فور عرضه على الشاشة.