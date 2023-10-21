نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمسم شهاب يطالب متابعيه بالدعاء لزوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب المطرب سمسم شهاب بالدعاء لزوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

وكتب سمسم شهاب: "أسألكم الدعاء لزوجتى بالشفاء فهى فى حالة صعبة.. اللهم إشفى كل مريض يا رب العالمين".

تصريحات سمسم شهاب

وكشف المطرب سمسم شهاب، عن أغنيته الجديدة بعنوان "كله إلا أبوك"، ومن المقرر طرحها الفترة المقبلة.

وقال سمسم شهاب في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" "أنتظر طرح أغنية "كله إلا أبوك" وهي أغنية تحمل العديد من الوصاية للشباب في تعاملهم مع والديهم، لأننا نمر بوقت صعب بسبب سوء التعامل معهم".

وعن رأيه في الشباب الفترة الأخيرة الذين يظهرون عبر السوشيال ميديا قائلا: "أصبح الشباب في تجاوزت مع أهاليهم علي السوشيال ميديا لا تصح ولا تجوز في مجتمع مصري شرقي سواء إسلامي أو مسيحي".

وتابع سمسم شهاب: "لا توجد ديانة تتحدث عن تعامل والده أو والدته بهذه الشكل والإهانة دي حاجة جديدة علينا وللأسف بشوف أن الناس بتدخل تدعم ده في الكومنتات وأتمني أن أحنا نتخلص من ده عشان يرجع المجتمع لمكانته".

وحرص المطرب سمسم شهاب علي توجية رسالة للشباب ليعودوا إلي طرقهم الصحيح قائلا: "بص لربنا كل حاجة هتبقا كويسة لأن ده أحسن طريق

ومن ناحية أخري، طرح سمسم شهاب أمس الخميس أغنيته الجديدة "دولارات" تتر فيلم "دولارات دولارات" الذي تم طرحه يوم الثلاثاء الماضي في إحدي السينمات الكبري بمدينة 6 أكتوبر.

ويذكر ان تدور أحداث فيلم “ دولارات دولارات ” في إطار أكشن كوميدي، ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي

"دولارات دولارات"

يشارك في بطولة فيلم “دولارات دولارات” كل من نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، إخراج محمد خضري