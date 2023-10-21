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عاجل.."محمد مكاوي" يوضح حقيقة تعرض معبر رفح للقصف (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان الشاب محمد مكاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو مصور له من معبر رفح منذ قليل حيث كشف في الفيديو تفاصيل دخول المساعدات إلى أهل غزة المتضررين من آثار الدمار الذي لحق بهم جراء ضربات الإحتلال لهم.

 

ونشر مكاوي، الفيديو وعلق عليه: "كل الناس كويسين ومفيش أي حاجة لكن الوضع غير مُطأمن خالص وفي حاجة غلط".

 

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منشور محمد مكاوي 

محمد مكاوي يكشف تعرض معبر رفح لقذيفتين

 

وتحدث مكاوي في الفيديو عن أوضاع دخول المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة قائلًا: "جماعة أنا واخد الفيديو ده بقالي شوية مش عارف أنزله، بس تصريح سريع جدًا الساعة 1:20 صباحًا في قذيفتين اتضربوا من 5 دقائق بالظبط لما العربيات بدأت تحاول تدخل المعبر".

 

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منشور محمد مكاوي 

https://www.instagram.com/reel/CyozJ3jobQ7/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

وتابع قائلًا: "لما كانت العربيتين اللي بتحاول تدخل عملوا لفة ورجعوا ومستنين، على بُعد 2 أو 3 كيلو من المعبر في قذيفتين اتضربوا فـ ربنا يستر، فكدة ده معناه هما بيقولوا لا ولا ايه مش عارفين".

 

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منشور محمد مكاوي 
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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