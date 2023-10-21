نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنا تعلق على الوضع الراهن في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت هنادي مهنا لى الوضع الراهن في غزة من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، حيث عبرت عن استيائها الشديد ازاء تأخر ادخال المساعدات الانسانية.

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وكتبت هنادي مهنا: "ياريت حتى دخلوا اكل ولا مياه حتى"، فيما أيدها الجمهور وتضامنوا معها بالتعليقات الداعمة لفلسطين.

تشارك الفنانة هنادي مهنى في فيلم "أنا ابن خالتي"، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية ابنة سيد رجب، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي

“أنا وابن خالتي”

أنا وابن خالتي”، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، إسراء رخا، وعلي لوكا، والعمل من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

قالت هنادي مهنا خلال لقاءها مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”:" 99 % من الصور على إنستجرام فلتر، وكلها مش حقيقية والشكل والرشاقة حاجة مش مهمة أبدًا المهم ان البنى أدم يكون مبسوط بنفسه هو من جواه مش مهم رأى أي حد تانى وببقى راضية عن نفسى ومبسوطة لما بحس انى شكلى عاجبني".

دعم أحمد سعد

تصدر الفنان أحمد سعد تريند "يوتيوب " بعد طرحه أغنية "غصن الزيتون"، التي طرحها لدعم القضية الفلسطينية.



حيث تم حذفها من عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وقتل أحمد سعد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أن السبب خارج عن إرادته.

أحمد سعد يتضامن مع القضية الفلسطينية

وحرص الفنان أحمد سعد، على دعم فلسطين، على طريقتة، وطرح أغنية " غصن الزيتون "وحملت الأغنية العديد من اللقطات المؤلمة من دمار غزة وشعبها.



أغنية "غصن الزيتون" من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.

كلمات أغنية "غصن الزيتون "

غصن الزيتون بدل ما بيغطينا

دا متغطي دم

والطفل شايل لعبته

وفي قلبه شايل ألف هم

داير بيكتب على الحيطان

أرضي أهم

والاقصى نادى وصوته في نبرة الم

وما بين شهيد وما بين جريج