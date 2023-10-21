نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يعلق على الأوضاع الراهنة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أحمد فهمي، على الأوضاع الراهنة في غزة من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

منشور أحمد فهمي

وكتب أحمد فهمي: "إحنا هنقضيها صور بكوفيات عشان يبقى شكلنا روش على سوشيال ميديا، وفيديوهات دعم وهناك بيشربوا مياه مالحة لا في نور ولا كهرباء ولا أكل وكل دا والمجزرة لسه شغالة وبعدين طيب؟.

دعم صفاء أبو السعود

وأعربت الفنانة صفاء أبو السعود، عن حزنها مما يحدث في قطاع غزة، متابعة: "بقالي 4 أيام دموعي لا تتوقف، اللي بيحصل ده فوق الاحتمال، القتال لا يتوقف، والنيران متصاعدة في كل مكان، فنار الحرب كبيرة، والأرض كلها ملتهبة وما يحدث شيء فوق الاحتمال".

وأضافت الفنانة صفاء أبو السعود، في تصريحات لقناة دي إم سى: "لا يوجد دين من الأديان يقول إنه حلال قتل الروح التي لا يجب أن تقتل إلا بإذن ربها، فكيف يقتلون الأطفال!، فما يحدث شيء مدمر للنفس البشرية والضحايا كثر، وندعو الله أن يوقف هذا الطوفان حقنا للدماء ".

وتابعت الفنانة صفاء أبو السعود: "لا بد من وقف هذا القتال بأي طريقة من الطرق والسماح بدخول المساعدات لغزة، فهم ليس لديهم ماء أو طعام أو كهرباء، ومصر كتر خيرها وكتير خير الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعداد مساعدات كثيرة ولكن لم تصل بسبب المعوقات التي تمنع دخول هذه المساعدات.

ونتمنى من كل الرؤساء وملوك العالم أن يتحدوا لحل هذه القضية، فهناك 2 مليون نسمة لا يعيشون حياة طبيعة لا طعام أو شراب".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال صفاء أبوالسعود، مسلسل «اغتيال شمس»، الذي شاركت به عام 2010.

وضم مسلسل اغتيال شمس العديد من الفنانين مع صفاء أبوالسعود، منهم: خالد زكي، سميحة أيوب، ياسر جلال، حجاج كامل، لقاء سويدان، غادة إبراهيم، هادي الجيار، إدوارد، فراس إبراهيم، مها محي، رشا أمين، كمال الألفي، إحسان ترك،وغيرهم، والمسلسل من تأليف محسن الجلاد، وكلمات الأغاني للشاعر سيد حجاب، وتحت قيادة المخرج مجدي أبوعميرة.