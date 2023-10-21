أصالة مطلوبة على جوجل لهذا السبب!

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أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة أصالة قلقًا واسعًا من قبل جمهورها نظرًا لظهورها بفيديو لها وهي تسقط على المسرح، وتأتي كواليس السقوط حينما كانت أصالة لتسلم على أحد المعجبين وتأخذ منه "وردة" أهداها لها، ويبدو أنها تعثرت في ملابسها وسقطت.



وتدخل سريعا أحد أعضاء الفرقة الموسيقية ليساعدها على النهوض، وما أن وقفت ذهبت إلى الشخص وسلمت عليه وأحذت منه الوردة.

أصالة تخطف الأجواء بمهرجان الغناء بالفصحي

وعلى صعيد آخر، استطاعت الفنانة أصالة ان تخطف الأجواء من خلال إحيائها مهرجان الغناء بالفصحى بالسعودية،

وظهرت أصالة في الحفل بعباءة سوداء، تاركة شعرها ينسدل مموجا ليلامس كتفها.

وكانت أصالة أحيت حفلا غنائيا مساء الجمعة 13 أكتوبر في القصيم بالمملكة العربية السعودية، وظهرت في الحفل بالزي الفلسطيني التقليدي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

آخر أعمال الفنانة أصالة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة أصالة ألبومها المصري الجديد الذي يحمل اسم " لحقت نفسي"، حيث تضمن الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات، تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات موسيقية أخرى.

وتشمل الألبوم كالآتي: الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، ورجل مثالي كلمات أحمد إبراهيم، لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وكريم نيازي فوووق كلمات عمر عبده علي، مارس أبريل من كلمات عليم ولحن نور عز وتوزيع أحمد مغربي، مانجا تأليف مصطفى حسن ومن ألحان مصطفى العسال.



وتأتي كلمات أغنية مانجا

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يامانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

تمشي علي الارض التراب يتحول حنه

والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا

لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني

وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني

إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانه الشغلانة

يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة

اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

