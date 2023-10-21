محمد رمضان يتصدر تريند إكس.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - لا يزال اسم النجم محمد رمضان، يتصدر تريند تطبيق إكس، تويتر سابقًا، وذلك بعد قيامه بنشر فيديو، يوجه فيه رسالة للجيوش العربيه، بالتحرك نحو العدو الإسرائيلي، وذلك بعد إن شن العدو الإسرائيلي هجوما كبيرا على منطقة غزة، واستهداف المستشفى المعمداني.



بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان

وتداولت أخبار بين رواد السوشيال ميديا عن قيام أحد المحاميين المصريين بتقديم بلاغ ضد محمد رمضان بتهمة تحريضه على العنف، وحديثه عن الجيوش العربية والأسلحة، وقال المحامي في الفيديو إن عقوبة من يحرض على العنف هو السجن المؤبد.

وجاء تعليق أحد مستخدمي السوشيال ميديا قائلا: ‏ ‏محامي مصري يرفع دعوة قضائية ضد الفنان محمد رمضان بتهمة التحريض على فتنة بعد ان طالب محمد رمضان من حكومة مصر الدفاع عن غزة لا حول ولا قوة الا بالله

اتهام رواد السوشيال ميديا لمحمد رمضان بالتطبيع

انتقد رواد السوشيال ميديا النجم محمد رمضان بعد ظهوره منذ فترة مع اشخاص من اليهود وعلق قائلا: ‏كي لا ننسى فإن محمد رمضان الذي يتباكى اليوم على أهل غزة من أكبر المطبعين مع الكيان الغا ‏قبل عامين كان يحتفل ويحتفي بالفنانين المغتصبين في دبي عومير آدم كان الليلة الفائتة يغني للجنود الصهاينة على تخوم قطاع غزة ليؤجج صدورهم ويلهب فيهم نيران الانتقام محمد رمضان: وفر دموعك

انتقاد الجمهور لمحمد رمضان

وكان النجم محمد رمضان قد تعرض لإنتقادات كثيرة، من الجمهور بسبب موقفه السلبي مع القضية الفلسطينية، وعدم الحديث عنها، ونشر فيديوهات كثيرة له خلال جلسات المساج، في ظل الأحداث الجارية على أرض غزة،مما استفز الجمهور.

وكان قبل ذلك لم يواصل حفلاته ولم يهتم لأجل القضية الفلسطينية، حيث علق الفنان محمد رمضان على هذا قائلا: لا استطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن أنسى إخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم.. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من أمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا.

تعليق محمد رمضان

وخرج النجم محمد رمضان عن صمته حيث نشر فيديو، قال فيه: ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسايل اللي بتجيلي إني أنزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، لمين؟ بره بلادنا.

وتابع محمد رمضان: صوتنا يوصل لبلادنا اللي عندها جيوش وأسلحة وبنشتري أسلحة ودبابات وطيارات، وبنسبها لحد ما تصدي وتترمي، هنستخدمها إمتى، صوتنا يوصل لمين بره، احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا بره إن إحنا بننضرب، وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك، مين هيدافع عن عربي زيي وزيك، ما نقول كلام عاقل.



آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم ع الزيرو الذي تم عرضه في السينمات في شهر أغسطس الماضي، والفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.