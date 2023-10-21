"عيشها بفرحة".. الحكاية القادمة من مسلسل "55 مشكلة حب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، عن اسم الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وهي تحمل اسم "عيشها بفرحة" وهذا ما أعلنه في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر البوستر الخاص بحكاية "عيشها بفرحة" وعلق عليها قائلًا: "و يستمر حصاد مجهود كبير نبذله في عملنا وسط محاولات دائمة لتقديم فن ممتع وهادف للمجتمع المصري والعربي.. ورغم ما نمر به هذه الأيام من مرارة وألم إلا أن إستمرار العمل والإلتزام به واجب... أسعد أن أعرض بوستر المسلسل القادم بعنوان "عيشها بفرحة"، من تأليفي وورشة الكتابة سارة مصباح- سهر حمزة، إنتاج الشركة المتحدة (أرت ميكرز - احمد عبدالعاطي)، إخراج ألبير مكرم"

منشور عمرو محمود ياسين

وفي سياق متصل يذكر أن مسلسل "عيشها بفرحة" هو مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

ومن المقرر أن تبدأ أولى حلقاتها يوم الأحد القادم عبر قناة ON E.

ما هي أحداث حكاية "ما تيجي نشوف"؟

وفي سياق متصل يذكر أن الحكاية الثانية من المسلسل كانت تحمل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها.

وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ما هي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتعرض حكاية "ما تيجي نشوف" من الأحد إلى الخميس عبر قناة on في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض عبر قناة on دراما في تمام الساعة 10 مساءًا.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟

مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.