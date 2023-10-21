حنان مطاوع: "سيناء الحلم التاريخي السخيف والمجنون للعدو "

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة حنان مطاوع على توجيه رسالة لجمهورها طالبتهم خلالها بالمشاركة في الوقفات الاحتجاجية ضد أفعال الاحتلال في فلسطين ولرفض فكرة تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

وشاركت جمهورها بفيديو لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وأرفق بالفيديو تعليقًا قالت فيه: "من ساعة ما صحينا على اللي بيحصل مع أطفالنا وأهلينا في غزة وأنا مش عارفة أقول إيه المصاب جلل وبيصغر قدامه أي منطق وبيعجز العقل أنه يحلل اللي بيحصل ده لأنه برا حدود الإنسانية والرحمة".

وأضافت: "هتسألني كلام زي ده أو وقفة نقفها ممكن تغير أي حاجة، هرجع أقولك أه لأن العدو مش بس بيحاول يبيد شعب لن يباد أبدا بأمر الله وبإرادته الحرة الباسلة القوية، لأ دا كمان ابتدى يقرب على حدودنا ابتدى يتكلم عن سيناء... تاني رجع يتكلم عن سيناء".

وتابعت: "سيناء مش حل مطروح، سيناء مش مجرد أرض مصرية سيناء دفعنا فيها آلاف الشهداء علشان تنال حريتها ومستعدين ندفع أكتر كمان".

وقالت: "سيناء الحلم التاريخي السخيف المجنون للعدو، عشان كده محتاجين كلنا نتضامن ونظهر للعالم كله إننا رافضين الأفعال الوحشية اللي بيقوم بيها إسرائيل ضد فلسطين الحبيبة الباسلة وكمان إننا نقول لهم أننا اخترنا الكرامة والسيادة الكاملة على أراضينا".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية.



آخر أعمال الفنانة صوت وصورة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة، والذي حازت على إعجاب الجمهور، وتصدر التريند فور نزولها.



أبطال مسلسل" صوت وصورة"



مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم ووليد فواز وناردين فرج وعمرو وهبة وولاء الشريف وصدقى صخر وهاجر عفيفى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة



يعرض مسلسل صوت وصورة عبر منصة شاهد من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

ويعرض مسلسل صوت وصورة بدءا من اليوم السبت عبر قناة dmc الساعة 9 مساء.