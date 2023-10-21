عمرو محمود ياسين يوضح حقيقة الاقتباس من كتاب "55 مشكلة حب" للعالم الراحل مصطفى محمود

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف السيناريست والمؤلف عمرو محمود ياسين عن حقيقة الاقتباس من كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفي محمود في مسلسلاته الأخيرة الفريدو وما تيجي نشوف، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب قائلا: “بالنسبة لقصة مسلسل ”ألفريدو وقصة مسلسل ما تيجي نشوف والقصة القادمة عيشها بفرحه القصص دي يا جماعه من تأليفي وكتابتي وورشة الكتابة وليست قصص أو روايات من تأليف د.مصطفي محمود .. كتاب ٥٥ مشكله حب ليس كتاب قصص أو روايات بل رسائل كتبها اصحابها لأخذ رأيه في مشاكل اجتماعيه تخصهم آنذاك وهو قام بالرد عليهم".

وأضاف: "نحن نستلهم من تلك القضايا المثارة بالكتاب قصصنا فا مثلا احدى الرسائل تدور حول فكرة الشك. لتكن قصة ما تيجي نشوف.. أو عن صلة الرحم فنلاقي قصة ألفريدو .. وهكذا.. عشان ناس كتير فاكره ان دي قصص كتبها الدكتور مصطفى محمود .. وانا بحول لنص درامي وهذا غير حقيقي.. لذا وجب التنويه".

منشور عمرو محمود ياسين

ما هي تفاصيل مسلسل "عيشها بفرحة" ؟

وفي سياق منفصل، يذكر أن الحكاية القادمة هي مسلسل "عيشها بفرحة" هو مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

ومن المقرر عرضها يوم الأحد القادم عبر قناة ON E.

ما هي أحداث حكاية "ما تيجي نشوف"؟

وفي سياق متصل يذكر أن الحكاية الثانية من المسلسل كانت تحمل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها.

وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ما هي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتعرض حكاية "ما تيجي نشوف" من الأحد إلى الخميس عبر قناة on في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض عبر قناة on دراما في تمام الساعة 10 مساءًا.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟

مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.