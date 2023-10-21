لهذا السبب.. ياسمين صبري تتصدر محركات بحث جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة ياسمين صبري، منذ قليل، محركات البحث، جوجل، وذلك بعد إن شاركت منشور تدعم به القضية الفلسطينية، وبعد دعوتها الشعب المصري للانضمام للوقفة التضامنية اليوم عند المنصة التذكارية.

منشور ياسمين صبري

وكانت ياسمين صبر قد شاركت منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع إكس تويتر سابقًا،وكتبت فيه قائلة: اليوم بعد صلاة الجمعة عند المنصة، وقفة تضامنية لإخواننا في غزة من اجل وقف الدماء والتنديد برفض تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه. حفظ الله الامة العربية.

ياسمين صبري تتبرع للهلال الأحمر



وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد تصدرت تريند جوجل في اليومين الماضيين، وذلك بعد قيامها بالإعلان عن تواجدها داخل مؤسسة الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت ياسمين صبري على الفيديو قائلة: شكرا جزيلا لجمعية الهلال الأحمر على فرصة المشاركة والتطوع ‎اتبرع لجمعية الهلال الاحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في غزة.



وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين قد أصدرت بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء نص البيان ليؤكد أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي.





وأضاف البيان، أن موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.

أعمال ياسمين صبري

وتنتظر النجمة ياسمين صبري طرح فيلمها السينمائي الجديد "أبو نسب" الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد فيلمي "جحيم في الهند" و"ليلة هنا وسرور".

وتدور أحداث الفيلم حول الفنان محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، وخلال أحداث الفيلم تنشأ بينهما العديد من المواقف الغريبة، فيلم أبو نسب.

ويشارك في بطولة فيلم أبو النسب كل من النجمة هالة فاخر، محمد إمام، وفاء عامر، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، سيناريو: أيمن وتار، إخراج: رامي إمام.