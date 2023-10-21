نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يعلن تبرعه بأرباح جولته الغنائية بـ أبو ظبي لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الفنان محمد رمضان القضية الفلسطينية من بعد الهجوم عليه، حيث أعلن عن تبرعه بأرباح جولته الغنائية في أبو ظبي لأهالي غزة، عبر خاصية الأستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وقال: "الليلة حفلة افتتاح بطولة UFC بجزيرة السعديات بأبو ظبي، جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة".





في سياق متصل، بعد موجة من الانتقادات التي تعرض لها على مدار الأيام الأخيرة، ظهر النجم محمد رمضان في فيديو يوجه فيه رسالة شديدة للهجة للدول العربية وحكامها.



محمد رمضان يثير الجدل لهذا السبب!

وعلى صعيد آخر، شارك الفنان محمد رمضان بفيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء، ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزني أنزل حاجة، وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟".

وأضاف:"يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟".

وتابع: وصوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ قمة الجبن وقمة عدم الرجولة لما نقول ان احنا عايزين نكتب بالإنجليش عشان برا يعرفوا إن احنا بنتضرب.

وأشار:" وانت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب، إنجليش إيه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".

آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة، والذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.

أبطال مسلسل" جعفر العمدة "

والمسلسل من بطولة الفنان محمد رمضان، منهم هالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومنة فضالي وأحمد داش ومنذر رياحنة وطارق النهري ولبنى ونس، من تأليف وإخراج محمد سامي.

