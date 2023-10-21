هدير عبد الناصر تطلب تبني طفلة فلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هدير عبدالناصر، عن رغبتها في تبني طفلة فلسطينية، تم إنقاذها من تحت أنقاض إحدى المنازل، التي قام العدو الإسرائيلي بقصفها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

رغبة هدير عبدالناصر في تبني الطفلة

وشاركت هدير عبدالناصر فيديو للطفلة الفلسطينية الذي تم إنقاذها من تحت الأنقاض، بعد قيام جيش الإحتلال الاسرائيلي بقصف منازل أهالي غزة عبر تطبيق انستجرام.

تعليق هدير عبدالناصر على الفيديو

وعلقت هدير عبدالناصر على فيديو الطفلة الفلسطينية قائلة: عندي استعداد كامل اني اخدها واتكفل بيها في بيتي من غير ما تتريقوا عليا لو في امكانيه ل ده انا مستعده ده انا اتمني اخدهم كلهم بس ازاي ده ممكن يحصل ؟ ازاي أقدر أوصلها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة انقاذ طفلة صغيرة من قطاع غزة من تحت الأنقاض وذلك بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها بالقطاع.

من هي هدير عبدالناصر؟

ظهرت الفنانة الشابة هدير عبد الناصر، واشتهرت من خلال تقديمها مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته.

وشارك في مسلسل لؤلؤ كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

شاركت هدير عبد الناصر، أيضا في مسلسل نسل الأغراب، الذي قدم بطولته كل من النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ومجموعة من النجوم أبرزهم الفنانة مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، إدوارد، سلوى عثمان، نجلاء بدر، وعرض خلال الموسم الرمضاني 2021.

نعمة الافوكاتو

وتنتظر الفنانة هدير عبد الناصر عرض مسلسلها الجديد نعمة الافوكاتو والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتدور أحداث نعمة الافوكاتو فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.



ويشارك في ي بطولة "نعمة الأفوكاتو" كل من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.