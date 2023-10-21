بهذه الطريقة.. كريم الحسيني يدعم القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - دعم الفنان كريم الحسيني، القضية الفلسطينية، حيث شارك جمهوره صور له من أمام معبر رفح من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه: "تحيا مصر تحيا فلسطين".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية.

آخر أعمال الفنان كريم الحسيني المسرحية



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم الحسيني مسرحية

"خطة كيوبيد"، وهي بطولة عبدالمنعم رياض، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مى كمال، موسيقى تامرعبدالمجيد، مساعد مُخرج تحت التدريب ياسمين على، مساعد إخراج دعاء حسين، مُخرج منفذ نور محيى فهمى، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد.

آخر أعمال الفنان كريم الحسيني السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم الحسيني فيلم الحب بتفاصيله، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور، وحقق الفيلم الحب بتفاصيله نسب مشاهدات مرتفعة.

أحداث فيلم "الحب بتفاصيله"

تدور القصة في إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الثري الذي يعود لمصر بعد وفاة والده، ويصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق، ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

أبطال فيلم الحب بتفاصيله



والفيلم من بطولة محمد نور ملك قورة علاء مرسي كريم الحسيني مصطفى أبو سريع مادلين طبر، ﺇﺧﺮاﺝ محمد حمدي، علاء عبد الله ، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم الحسيني، محمد مختار.