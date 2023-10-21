نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوري بكر: “نص اللي عندي عايزين يطلعو تريند” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها فيديو، تعبر فيه عن استيائها من المتابعين الذين يتخذون القضية الفلسطينية طريق للصعود إلى التريند وتزويد المتابعين لديهم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تعليق جوري بكر

وكتبت جوري بكر على الفيديو: نص اللي عندي حبايب قلبي عايزين يطلعو ترند بس شكرا نلم نفسنا شوية ولو نجم كبير نزل فيديو عنده اكتفو انكو تعملو شير مش تاخد الفيديو منه تنزله على صفحتك عشان تجيب متابعين ايه الهم ده ياربي.

رسالة جوري بكر

وكانت الفنانة جوري بكر قد وجهت رسالة لمتابعيها، الذين يقومون بالتبرع بالمساعدات الإنسانية لإهالي غزة بعد الجهوم التي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد قصفهم للمستشفى المعمداني، عبر خاصية القصة القصيرة،”استوري” لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وقالت جوري بكر خلال الرسالة: ابعتو لبس تقيل ابعتو بامبرز وكريم لحفاضات البيبي، اي فيتامينات لبن أطفال بيبرونات، عشان للأسف، مع اللي بيحصل محدش من الصدمة هيعرف يرضع طبيعي، كتروا حاجات الأطفال والرضع ارجوكم.

وتابعت جوري: الكبار هيعرفوا يمشوا يومهم الأطفال لا أرجوكم متنسوش البيبيهات ارجوكم وحفاضات للسيدات هتلاقيهم بينزفوا لو واحده ست لسه والدة اكيد الهلال الاحمر عارف ايه المستلزمات الضرورية.

وكانت جوري بكر، أعربت مسبقا عن حزنها الشديد، بعد استشهاد طفلة رضيعة في القصف الأخير الذي تعرض له أهالي غزة على يد العدو الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي الفلسطينية.

ونشرت جوري بكر صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة للطفلة نبيلة التي استشهدت وعلقت قائلة: "أنا مش قادرة أقول لربنا ليه، حكمتك يارب، ملائكة في أجساد أطفال جم الدنيا عشان رسالة واحدة ويطيروا للجنة، حكمتك يارب".



آخر أعمال جوري بكر

يذكر أن آخر أعمال جوري بكر هو مسلسل جعفر العمدة، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، وحققت من خلاله جوري بكر نجاحا كبيرا من خلال شخصية وداد التي قدمتها.

وشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كلا من النجم محمد رمضان زينة، مي كساب، أحمد داش، هالة صدقي، منة فضالي، عصام السقا، أحمد فهيم، منذر ريحانه، إيمان العاصي، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي وشارك في كتابة السيناريو مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر.