نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة الأخيرة من "ما تيجي نشوف" تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل "ما تيجي نشوف" محرك البحث جوجل وأيضًا مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد عرضها مباشرةً، وقد شهدت الحلقة نهاية سعيدة وهذه النهاية التي يحبها الجمهور دائمًا.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ما تيجي نشوف"

اكتشفت مريم من يقوم بإرسال الفيديوهات إليها هي وأصدقائها من فيلا الساحل وقد اكتشفت أن عاملة المنزل التي تساعدها هي من كانت ترسل إليهم وذلك بعد زرعها كاميرات مراقبة بمساعدة صديقها.

لتقوم عاملة المنزل بالاعتراف بما حدث بالتفاصيل، ثم يقوم سليم ومريم وجميع الأصدقاء بإبلاغ الشرطة عنها وتسليمها لهم، ويقوم كل شخص بعد ذلك بعاتب زوجته ويتصالحون جميعًا.

وانتهت الحلقة الأخيرة بتسجيل صوتي لدكتور "مصطفي محمود" يتحدث فيه عن الشك قائلًا: "البحر زي النفس علي السطح الهدوء،وفي الباطن الحيتان والتماسيح وأسماك القرش والاحقاد والنيات المبيته والمؤامرات،قبل ما ينزل الانسان لقاع البحر عمره ماكان يتصور ان في في العمق هذا الصور المتحفيه،وايضًا لو قدر للأنسان يغوص داخل النفس قطعًا هيشوف ما هو أعجب.. هيشوف المالكوت هيشوف السموات الداخلية اللي عمر ما حد اكتشفها وأنوار الروح، هيشوف شمس الأصيلة وكهف النيات المستور هيشوف غيلان الحسد ومسوخ الحقد وشياطين الانتقام،، قطعًا باطن النفس شئ مذهل"

ما هي أحداث حكاية "ما تيجي نشوف"؟

وفي سياق متصل يذكر أن الحكاية الثانية من المسلسل كانت تحمل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها.

وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ما هي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟

مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.