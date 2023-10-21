أبرزهم محمد ثروت ومي فاروق وحماقي.. نجوم يتبرعون بأرباح حفلاتهم لأطفال غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق نجوم الطرب والغناء في الوطن العربي حملة لمساعدة، أطفال وأهالي غزة المتضررين والمصابين من الهجوم الذي شنه عليهم الجيش الإسرائيلي، الذي أسفر عن إستشهاد وإصابة عدد كبير من الأطفال، وذلك عن طريق التبرع بأرباح حفلاتهم المقبلة لمساعدة أهالي غزة.

المطرب محمد ثروت

كشف المطرب الكبير محمد ثروت عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم لأطفال غزة، وذلك عن طريق حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب قائلا: احساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت، لكن كل واحد ربنا اداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل ويقدر يقدمه ساعة الازمة لاخواته.

وتابع: "قررت التبرع بكافة أرباح حفلاتي لأطفال غزة، وايضًا إرسال القوافل الطبية لمؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية للكشف علي اطفالنا في غزة وعلاجهم.

وإختتم محمد ثروت: “قريبًا سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدنا الحبيب مصر وكل أرباحها تخصص لصالح إخواتنا واولادنا في غزة واناشد كل زملائي الفنانين المصريين والعرب المشاركة في هذا الحفل، وكل الدعم والحب لشعب فلسطين الحبيب”.

الفنانه مي فاروق

وكتبت ايضا مي فاروق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة: “حيث إننا لا نملك سوى موهبتنا التي منحنا الله اياها، فهي سلاحنا في الحرب لإيصال صوتنا إلى العالم وكل صناع القرار فيه، جمهوري الكريم في جميع انحاء العالم”.

وتابعت: “نظرا لصعوبة الأحداث الجارية والعنف بحق لشعب الفلسطيني وإراقة دماء الابرياء الذين لا ذنب لهم سوي مطالبتهم بالحق في الحياة، قررت إلغاء جميع حفلاتي خلال الفترة القادمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه”.

وأكملت: “كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبا سأقيم حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر، وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة، وأناشد جميع الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل وأدعو جميع القوي الناعمة في مصر والوطن العربي التكاتف من أجل القضية الفلسطينية داعية من المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنح الأراضي الفلسطينية السلام والسكينة”.

حماقي

وكان النجم محمد حماقي أعلن عن تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية المقبلة لدعم أهل فلسطين، وقال حماقي: طول عمر الفن له قوة بتظهر فى المواقف الصعبة.

وقال: "دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت فى عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصرى "المجهود الحربى".

وأضاف: “بما ان السلاح اللى فى ايدى هو فنى، فقررت إنى هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين، كل أرباح حفلاتى هتروح فى صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللى بيتعرضوله”.

محمد رمضان

وكشف الفنان محمد رمضان من خلال خاصية القصة القصيرة انستجرام عن تبرعه بأرباح حفلاته المقبلة لأهالي غزة.

وعلق عبر "أستوري" قائلا: الليلة حفلة افتتاح بطولة UFC بجزيرة السعديات بأبو ظبي، جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة.