نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أبطال العملية البحرية "إيلات" ونجوم الفيلم ببرنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الدكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس" وتذاع على جزئين في الساعة العاشرة مساء غد الأحد والإثنين، الأبطال الحقيقين للعملية البحرية "إيلات" لواء بحري نبيل عبد الوهاب، لواء بحري عمر عز الدين.

نجوم فيلم الطريق إلى إيلات

كما يستضيف الإعلامي عمرو الليثي نجوم العمل الفني والفيلم الذي جسد تلك الملحمة "الطريق إلى إيلات" المخرجة أنعام محمد علي، والفنان محمد عبد الجواد، والفنان هاني كمال، وكان فيلم "الطريق إلى إيلات" واحدًا من الأفلام التي جسدت مهمة وبطولات الضفادع البشرية، حيث هاجموا ميناء إيلات الحربي.

الكشف أسرار وكواليس شهادات أبطال العملية البحرية " إيلات ذ"

وتتناول الحلقة ولأول مرة الكشف أسرار وكواليس شهادات أبطال العملية البحرية "إيلات "والعديد من البطولات والاختراقات الناجحة التي تمت والتفحيرات التي حدثت، وكيف تحمل اللواء نبيل مشقة السباحة لمسافة ١٤ كم وهو شايل جثمان الشهيد فوزي البرقوقي.

كواليس فيلم الطريق إلى إيلات

كما يتحدث نجوم الفيلم لأول مرة وأسرار جديدة عن هذا العمل الفني والذي يجسد بطولات الجيش والبحرية المصرية ومنها، كيف جاءت فكرة الفيلم، وكم استغرق التصوير وعدد الدول الذي تم التصوير بها، ومعظم مشاهد التصوير داخل المياه وأغلبها كان مشاهد خارجية، ومشاهد التفجير في الفيلم،والصعوبات التي واجهت نجوم العمل من حمل الألغام والإصابات والطرق الواعرة والتدريبات علي السباحة.

بالإضافة إلى العديد من الكواليس والأسرار التي تذاع ولأول مرة علي مدار حلقتي الأسبوع من برنامج واحد من الناس "الأحد والاثنين" على شاشة الحياة.

