مي فاروق تعلن التبرع بأجرها وإلغاء حفلاتها تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة مي فاروق، التبرع بأجر حفلها الأخير لصالح فلسطين كما دعت لحفل وطني خيري تخصص أرباحه للفلسطينيين.



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حيث قالت مي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام": "حيث إننا لا نملك سوى موهبتنا التي منحنا الله اياها، فهي سلاحنا في الحرب لإيصال صوتنا إلى العالم وكل صناع القرار فيه، جمهوري الكريم في جميع انحاء العالم".

مي فاروق تعلن إلغاء حفلاتها تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

وأضافت قائلة: "نظرًا لصعوبة الأحداث الجارية والعنف بحق لشعب الفلسطيني وإراقة دماء الابرياء الذين لا ذنب لهم سوي مطالبتهم بالحق في الحياة، قررت إلغاء جميع حفلاتي خلال الفترة القادمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وتابعت حديثها قائلة: "كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملًا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبا سأقيم حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر، وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة، وأناشد جميع الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل وأدعو جميع القوي الناعمة في مصر والوطن العربي التكاتف من أجل القضية الفلسطينية داعية من المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنح الأراضي الفلسطينية السلام والسكينة".