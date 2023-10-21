دنيا سمير غانم تتضامن مع فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 09:31 صباحاً - تضامنت الفنانة دنيا سمير غانم مع القضية الفلسطينية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادلالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتبت دنيا سمير غانم:"حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله و نعم الوكيل I حسبي الله و نعم الوكيل ، اللهم رحمتك وعفوك و نصرك كلالبشر لكن هنفضل مؤمنين و علي يقين إن ربنا هيرحمهم و يا رب لأهل فلسطين ، يا رب نجيهم يمكن نكون يأسنا من يقويهم و ينصرهم وربنا يحفظ مصر و أهلها الطيبين اللي هفضل أفتخر لحد ما أموت إن أنا و أهلي منهم".