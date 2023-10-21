بعد نجاحها في "سفاح الجيزة".. حنان يوسف تنضم لقائمة أبطال فيلم "هابي بيرزداي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة حنان يوسف، حالة من النشاط الفني، بعد مشاركتها في مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي عرض على منصة “شاهد”خلال الأيام الماضية، والتي جسدت خلاله شخصية والدة جابر السفاح.

وتشارك الفنانة حنان يوسف، حاليًا في فيلم جديد يحمل اسم "هابي بيرزداي"، وتقدم خلال أحداثه شخصية والدة الفنانة نيللي كريم، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل الشهر المقبل، وهو من تأليف وإخراج سارة جوهر.

ما هي آخر أعمال حنان يوسف؟

ومن ناحية أخرى، شاركت حنان يوسف مؤخرًا في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” بجانب عدد من النجوم، أبرزهم أحمد فهمي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، ركين سعد، ميمي جمال، ومن تأليف محمد صلاح العزب وعماد مطر وإنجي أبو السعود وإخراج هادي الباجوري، والعمل مكون من 8 حلقات.

تعرف على تفاصيل مسلسل نيللي كريم في رمضان 2024

أما نيللي كريم، فتقدم في الموسم الرمضاني المقبل 2024 مسلسل كوميدي بعنوان فراولة، وهو من إنتاج شركة أحمد الدسوقي، في أول تجربة درامية له بعد إنتاج العديد من الأعمال السينمائية.