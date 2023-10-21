نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنانة شاهيناز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت الفنانة شاهيناز عن وفاة خالها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:“انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب، فاروق عبد الرحيم جامع، أسألكم الدعاء”.

أبرز أعمال شاهيناز

يذكر أن شاركت الفنانة شاهيناز في بدايتها الفنية،بألبومين منها “أحب أعيشلك” عام 2005 ثم ألبوم “جوه قلبي” عام 2006، ثم توقفت فترة عن الغناء لتعود بعدها بألبوم ديني تحت اسم "الصعب هيعدي" عام 2008، حيث كانت ترتدي الحجاب، ثم غابت فترة طويلة، لتعود بعدها دون حجاب، حيث قدمت أغنية “شكرًا أوي” عام 2016، وقد قامت شاهيناز بإحياء عدد من الحفلات بعد فوزها بلقب سوبر ستار ميكر، وقدمت عدد كبير من الأغاني.

ما هي أحدث أعمال شاهيناز؟

يذكر أن أحدث اعمال شاهيناز برنامج “بنت أصول” وأغنية“ لو ناسيين أفكركوا” مع الفنان محمد رمضان وأغنية “قلبي بيدلع” وأغنية “رنلي رنه”.

كما طرحت الفنانة شاهيناز مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان" دندنة" عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

وحققت أغنية “دندنة” نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، الأغنية من كلمات أيمن الشحات الحان وتوزيع ادم حسين

وجاءت كلمات الأغنية: “دندنة ع الهادي بتلمس قلبي وكياني وبطير في العالي والف الدنيا في مكاني في حالة جميلة وخداني وسامعه كمنجات لا ده كده مش عادي جديد احساسي ده عليا لو عدى قصادي بيخطف قلبي وعنيا ويملى الدنيا ف عنيا بأجمل نغمات واللا.. دندنه”.