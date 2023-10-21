محمود البزاوي ينضم لقائمة أبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة"

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمود البزاوي، على المشاركة في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعرضه في رمضان 2024.

من هم أبطال مسلسل “ألف ليلة وليلة”؟

مسلسل “ألف ليلة وليلة”، يدور في إطار اجتماعي تاريخي، من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، أحمد فتحي، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، ومحمد التاجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

مشاركة محمود البزاوي في نصي التاني

ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليًا لـ "محمود البزاوي"، مسلسل نصي التاني عبر منصة شاهد Vip، والعمل من بطولة علي ربيع، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يضم محمد محمود، سلوى عثمان، وسليمان عيد، ومن تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

كما يشارك البزاوي في موسم دراما رمضان المقبل أيضًا بمسلسل “كوبرا” من بطولة محمد إمام، وتواصل الشركة المنتجة للعمل في الفترة الحالية إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

مشاركة محمود البزاوي في مسلسل “سيب وأنا أسيب”

يذكر أن محمود البزاوي عُرض له خلال الفترة الماضية مسلسل سيب وأنا أسيب من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر تريند الأعلى مشاهدة على شاهد، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان