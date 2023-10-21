بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.. ياسمين صبري تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ياسمين صبري، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعد مناداتها للشعب المصري للانضمام عند المنصة تضامنًا مع أحداث القضية الفلسطينية، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تويتر.

ياسمين صبري تدعم القضية الفلسطينية

وعلقت ياسمين صبري قائلة: “اليوم بعد صلاة الجمعة عند المنصة، وقفة تضامنية لإخواننا في غرة من أجل وقف الدماء والتنديد برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه حفظ الله الأمة العربية”.

انضمام ياسمين صبري للهلال الأحمر

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، أعلنت عن تواجدها داخل مؤسسة الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وشاركت ياسمين صبري، صورة الكاب الخاص بيهم، ودعمت الفنانة ياسمين صبري، القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت ياسمين صبري: “اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة والطف بهم”.

نقابة المهن التمثيلية تدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين قد أصدرت بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء نص البيان ليؤكد أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف البيان، أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.

أعمال تنتظرها ياسمين صبري

من ناحية أخرى، الفنانة ياسمين صبري تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "أبو نسب" الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد فيلمي "جحيم في الهند" و"ليلة هنا وسرور".

وتدور أحداث الفيلم حول الفنان محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، وخلال أحداث الفيلم تنشأ بينهما العديد من المواقف الغريبة، فيلم أبو نسب.

ويشارك في بطولة فيلم أبو النسب كل من النجمة هالة فاخر، محمد إمام، وفاء عامر، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، سيناريو: أيمن وتار، إخراج رامي إمام.