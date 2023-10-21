انت الان تتابع خبر لأول مرة كشفت السيدة إخلاص جنيفان زوجة صابر الرباعي للمرة الأولى عن ملامح ابنتهما التي سخرت القلوب بجمالها. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ونشرت إخلاص عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مركبة نشرتها احتفالًا بعيد ميلادها الثالث

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنشر فيها جنيفان صورة لابنتها دون أن تقوم بإخفاء وجهها، وظهرت الطفلة التي تدعى شابه في الصور وهي سعيدة للغاية وكانت برفقة زملائها الأطفال في المدرسة بعيد ميلادها.

يذكر أن صابر الرباعي احتفل في شهر مارس الماضي بخطوبة إسلام ابنه من زوجته الأولى، وسط أجواء عائلية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو توثق أجواء الحفل الذي غنى فيه صابر الرباعي لنجله.

الجدير بالذكر أن صابر الرباعي وإخلاص جنيفان تزوجا عام 2013 ولديهما 3 أولاد، هم جود هادي وأمير وشابة ولصابر أيضاء ولدان من زوجته الأولى، هما إسلام وصفاء.