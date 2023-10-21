يحيى الفخراني يشارك بمسلسل " عتبات البهجة " في رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان يحيى الفخراني للدراما بعد غياب ثلاثة سنوات، ومن المقرر أن يشارك بمسلسل “ عتبات البهجة ” في رمضان المقبل 2024.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب والروائى إبراهيم عبد المجيد، وهو مكوّن من 15 حلقة، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

آخر أعمال يحيى الفخراني

يذكر أن يحيى الفخراني شارك في رمضان 2021 بمسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي شارك في بطولته كل من: أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وحنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، ومفيد عاشور، وعلاء زينهم، وزينب العبد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

وتدور العمل أحداثه حول الملياردير "نجيب زاهي زركش"، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويسعى وراء الملذات، ويكتشف سرًا خطِرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول إلى ثلاثة شبان يُحتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

مشاركة يحيى الفخراني في مجلس الشيوخ

وكان يحيى الفخراني، قد علق على كلمته في الاجتماع الطارئ لمجلس الشيوخ من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، وقال: " كان في اجتماع طارئ وده مش الاجتماع الدوري لمجلس الشيوخ، لدرجة أني قولت يا نهار أسود في إعلان حرب بجد، لأن في إعلان الحرب يجتمع المجلس النواب والشيوخ ويقرروا، والحمدلله أني على ما وصلت اتطمنت لأن مفيش حد يحب الحرب بس زي ما قولت فعلًا لازم تبقى قوي ومستعد".

وتابع يحيى الفخراني قائلًا: "أنا بدأت كلام بأن في ناس بتسأل ليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بيسلح الجيش طيب ما ندخل المبالغ دي في البلد، لا بالعكس طول ما أنت قوي محدش هيجي ناحيتك وده اللي حصل، الأيام والأحداث السريعة مخوفانا كلنا أنها تقلب حرب فعلًا لكن الحمدلله أن التوازن ده موجود".