غدًا.. بدء عرض حكاية " عيشها بفرحة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تبدأ عرض حكاية "عيشها بفرحة" ا الأحد حيث تعد "عيشها بفرحة" ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حكاياته على شاشة قنوات ON نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ويواصل المخرج ألبير مكرم تصوير الحلقات النهائية من الحكاية، في منطقة السادس من أكتوبر وذلك بالتزامن مع مونتاج الحلقات الأولى.

تفاصيل حكاية "عيشها بفرحة"

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هاني عادل وهبة مجدى، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

تفاصيل مسلسل "55 مشكلة حب"

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.