نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين الخيام تعيد أخر أنشودة لها من أجل فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت ياسمين الخيام أخر أنشودة قامت بغنائها قبل سنوات تحت عنوان (استيقظي يا أمتي )من أجل الأحداث الراهنة في فلسطين.



انشودة استيقظى يا أمتي

والأنشودة مزيج من الدعاء مع الأداء الغنائي المتميز لياسمين الخيام

جدير بالذكر أن (إستيقظي يا أمتي ) كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة.

كلمات استيقظى يا أمتي

وتقول كلمات الأغنية:

استيقظي يا أمتي

من قبل أن تتمزقي

من قبل أن تتشتي

في غربة الدرب الشقي



اللهم عليك بالصهاينة المعتدين

اللهم شتت شملهم



اللهم حرر بيتك بيت المقدس من الصهاينة المعتدين



ياسمين الخيام تدعم القضية الفلسطينية

وجدير بالذكر أن ياسمين الخيام تواجدت وسط المتظاهرين من أجل دعم غزة صباح اليوم بمنطقة الحصري بالسادس من أكتوبر.

نبذة عن ياسمين الخيام

يذكر أن ياسمين الخيام ولدت يوم 18 أغسطس عام 1946، وهي مطربة مصرية معتزلة، ابنة المقرئ المصري الشهير الراحل محمود خليل الحصري، اسمها الحقيقي إفراج. وقد نشأت مختلفة عن أولاده في التوجهات الدينية.