تعرف على قائمة أبطال حكاية " عيشها بفرحة "

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الحكاية الثالثة “ عيشها بفرحة ” ضمن مسلسل “ 55 مشكلة حب ”، غد الأحد على شاشة on الفضائية حيث يواصل فريق العمل على تصوير باقي مشاهده بالتزامن مع عرض الحلقات.

نجوم حكاية عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

حكاية ألفريدو

"عيشها بفرحة " هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.

نبذة عن مسلسل 55 مشكلة حب

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.