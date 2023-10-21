غادة عبد الرازق تشارك في رمضان المقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب"

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في ماراثون رمضان المقبل 2024 بمسلسل جديد يحمل عنوان “ صيد العقارب ”، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



آخر أعمال غادة عبد الرازق في رمضان الماضي

يذكر أن شاركت غادة عبد الرازق في موسم رمضان الماضي 2023 بمسلسل" تلت التلاتة"، من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.

وشارك في بطولة العمل كل من مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش.



أحدث أعمال غادة عبد الرازق

ومن ناحية أخرى، عُرض مؤخرًا للفنانة غادة عبدالرازق حكاية “تحت الحزام”، من مسلسل “حدث بالفعل”، التي حققت نجاح كبير. بعد عرضها على أحد المنصات الإلكترونية، حيث ظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.

آخر أعمال غادة عبد الرازق في السينما



وعلى مستوى السينما، تنتظر غادة عبدالرزاق عرض فيلم “تاني تاني”، الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولكن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، أحمد أدم ومن تأليف علاء حسني