أبرزهم أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف..نجوم تعرضوا للانتقادات بالتزامن مع القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض عدد من نجوم الفن في الفترة الحالية للهجوم من جانب الجمهور؛ وذلك بسبب نشرهم أخبارًا عن أعمالهم الفنية أو نشر صور لا تلائم هذا الوقت الذي استشهد فيه الآلاف من الفلسطينيين، الأمر الذي استنكره الجمهور، وكان أبرزهم الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة رانيا يوسف.



أحمد الفيشاوي

هاجم الجمهور الفنان أحمد الفيشاوي بعد أن أعلن عن بدء تصوير أحدث أعماله السينمائية، ويحمل اسم «السيستم»، في الوقت الذي يوجد فيه آلاف من الشهداء والمصابين في فلسطين، معبرين عن استيائهم في التعليقات.

ونشر «الفيشاوي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، عدة صور من كواليس فيلمه الجديد، وعلق قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى».

وجاءت التعليقات كالتالي: أنت معانا على الكوكب؟..إحنا في إيه ولا في ايه خلي عندك دم الناس بتموت.

رانيا يوسف

تعرضت الفنانة رانيا يوسف لمثل هذه الانتقادات التي تعرض لها أحمد الفيشاوي، وذلك بسبب نشر صور وفيديوهات من كواليس مسلسلها الجديد "كتف قانوني" بموقع انستجرام للترويج له، وعلقت: آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني.

لتنهال عليها تعليقات الهجوم والانتقادات من متابعيها الذين انتقدوا احتفالها بأعمالها الفنية وتجاهلها للقضية الفلسطينية، والتي جاءت على النحو التالي: هو إنتي شايفة إن ده التوقيت المناسب لده ولا إنتي مش متابعة غير أخبار الجيم؟.



محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان لانتقادات عنيفة بعد نشره مقطع فيديو رفقة بعض الأطفال الأفارقة من زيارته لدولة كوت ديفوار، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام"، متجاهلًا أفعال القتل والهجوم الغاشم من قبل الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: 'بالنسبة لفلسطين يعني.. انتوا كده تحبوا تاخدوا اللقطة في حاجات تافهة، ليش ما عم تدعم أطفال غزة".